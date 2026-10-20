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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağır hasarlı araçları hasarsız gösterdiler!

        Ağır hasarlı araçları hasarsız gösterdiler!

        İstanbul'da ikinci el otomobil piyasasında kilometre bilgileriyle oynayarak ve sahte ekspertiz raporları düzenleyerek vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Ağır hasarlı araçları hasarsız gibi göstererek satışa sundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Muğla'da 19 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı

        Giriş: 20 Ekim 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        Ağır hasarlıları hasarsız gösterdiler!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el otomobil satışlarında yapılan usulsüzlükler ve vatandaşların dolandırılmasına yönelik çalışma başlattı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yürütülen araştırmalarda, bazı kişilerin ikinci el araçların kilometre bilgilerini değiştirerek ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları hazırlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

        AĞIR HASARLI ARAÇLARI HASARSIZ GÖSTERDİLER

        Polisin yaptığı incelemelerde şüphelilerin kullandığı yöntem de ortaya çıkarıldı. Araçların gerçek kilometre bilgileriyle oynayan şüphelilerin, ağır hasarlı otomobiller için sahte ekspertiz raporları düzenledikleri belirlendi. Bu yöntemle araçların gerçek durumunu alıcılardan gizleyerek hasarsız gibi gösterdikleri ve vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi.

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        İSTANBUL VE MUĞLA'DA 19 ADRESE OPERASYON

        Şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen polis ekipleri, operasyon için harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul ve Muğla'da tespit edilen 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda ikinci el araç satışlarında usulsüzlük yaparak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        MAĞDURLAR ARAŞTIRILIYOR

        Soruşturma kapsamında araç satışlarında yapılan usulsüzlükler ve kaç vatandaşın mağduriyete uğradığı araştırılıyor.

        *Temsili fotoğraf: DHA

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