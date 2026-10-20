Ağır hasarlı araçları hasarsız gösterdiler!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el otomobil satışlarında yapılan usulsüzlükler ve vatandaşların dolandırılmasına yönelik çalışma başlattı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yürütülen araştırmalarda, bazı kişilerin ikinci el araçların kilometre bilgilerini değiştirerek ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları hazırlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

AĞIR HASARLI ARAÇLARI HASARSIZ GÖSTERDİLER

Polisin yaptığı incelemelerde şüphelilerin kullandığı yöntem de ortaya çıkarıldı. Araçların gerçek kilometre bilgileriyle oynayan şüphelilerin, ağır hasarlı otomobiller için sahte ekspertiz raporları düzenledikleri belirlendi. Bu yöntemle araçların gerçek durumunu alıcılardan gizleyerek hasarsız gibi gösterdikleri ve vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi.

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İSTANBUL VE MUĞLA'DA 19 ADRESE OPERASYON

Şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen polis ekipleri, operasyon için harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul ve Muğla'da tespit edilen 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda ikinci el araç satışlarında usulsüzlük yaparak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MAĞDURLAR ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında araç satışlarında yapılan usulsüzlükler ve kaç vatandaşın mağduriyete uğradığı araştırılıyor.

*Temsili fotoğraf: DHA