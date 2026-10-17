Ağva'da yollar, tarım arazileri ve evler su altında

İstanbul'un Şile ilçesi Ağva Mahallesinde yağışların ardından Yeşilçay Deresi'nin su seviyesi yükselerek taştı.

Taşkın sonucu yollar, tarım arazileri ve bazı iş yerleri ile evler su altında kaldı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda belediye, İSKİ, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, su birikintilerinin tahliyesi ve dere yatağında tıkanan noktaların açılması için iş makineleri ve pompalarla çalışma başlattı.