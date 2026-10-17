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        Haberler Gündem Güncel Ağva'da dere taştı: Yollar, tarım arazileri ve evler su içinde kaldı

        Ağva'da dere taştı: Yollar, tarım arazileri ve evler su içinde kaldı

        İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Ağva'da Yeşilçay Deresi taştı. Taşkın sonucu yollar, tarım arazileri, evler ve bazı iş yerleri su altında kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 18:57 Güncelleme:
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        Ağva'da yollar, tarım arazileri ve evler su altında
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        İstanbul'un Şile ilçesi Ağva Mahallesinde yağışların ardından Yeşilçay Deresi'nin su seviyesi yükselerek taştı.

        Taşkın sonucu yollar, tarım arazileri ve bazı iş yerleri ile evler su altında kaldı.

        Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda belediye, İSKİ, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, su birikintilerinin tahliyesi ve dere yatağında tıkanan noktaların açılması için iş makineleri ve pompalarla çalışma başlattı.

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        #istanbul haberleri
        #Şile
        #Ağva
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