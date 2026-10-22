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        Haberler Gündem Güncel Ailesine kızdı, ormanı yaktı! 8 yıl hapis!

        Ailesine kızdı, ormanı yaktı! 8 yıl hapis!

        Kastamonu'da kasten orman yaktığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. M.A. adlı sanık savunmasında, ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından kızgınlıkla ormanı ateşe verdiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 11:21 Güncelleme:
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        Ailesine kızdı, ormanı yaktı! 8 yıl hapis!

        Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten orman yakma" suçundan tutuksuz yargılanan M.A. ile taraf avukatları katıldı.

        AA'da yer alan habere göre M.A, duruşmadaki savunmasında, ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından kızgınlıkla ormanı ateşe verdiğini ancak pişman olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık M.A'yı "kasten orman yakma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

        Kastamonu'da 15 Ağustos 2025'te Karadere Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki ormanlık alanda çıkan yangında 400 metrekarelik alan zarar görmüştü.

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        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan incelemede yangının 4 farklı noktada kasten çıkarıldığı belirlenmiş, yürütülen soruşturma kapsamında M.A. hakkında "kasten orman yakma" suçundan dava açılmıştı.

        Fotoğraf: İHA

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        #haberler
        #kastamonu
        #orman yangını
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