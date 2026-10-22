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        Haberler Gündem Güncel AKUT, 30’uncu kuruluş yılını Anadolu’nun 30 zirvesine tırmanarak kutladı

        AKUT, 30’uncu kuruluş yılını Anadolu’nun 30 zirvesine tırmanarak kutladı

        Türkiye'nin ilk arama kurtarma sivil toplum kuruluşu AKUT Arama Kurtarma Derneği, 30'uncu kuruluş yıl dönümü kapsamında hayata geçirdiği "30 Yıl 30 Zirve" projesiyle Anadolu'nun dört bir yanındaki 30 zirveye tırmandı. Proje, Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'na tırmanılarak sonlandırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 11:56 Güncelleme:
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        AKUT ekipleri, 30.yılda 30 zirveye tırmandı

        AKUT Arama Kurtarma Derneği, 30’uncu kuruluş yılını anlamlı bir projeyle karşıladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan AKUT ekiplerinin katılımıyla “30 Yıl 30 Zirve” projesi gerçekleştirildi.

        Proje ile ilgili açıklama yapan dernek, her biri farklı coğrafi koşullara ve doğal özelliklere sahip zirvelerde gerçekleştirilen tırmanışların, AKUT’un doğayla uyum içinde hareket etme, hazırlıklı olma, ekip çalışması ve gönüllülük değerlerini yansıttığını belirtti.

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        "30 YILDIR SORUMLULUKLA ÇALIŞIYORUZ"

        “30 Yıl 30 Zirve” projesinin AKUT’un ortak amaç doğrultusunda bir araya gelen gönüllülerinin gücünü, ekip olma bilincini ve dayanışma anlayışını görünür kıldığını belirten AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel şunları söyledi:

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        “AKUT olarak 30 yıldır gönüllülük, dayanışma ve insan hayatına duyduğumuz sorumlulukla çalışıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana temel motivasyonumuz, ihtiyaç duyan herkesin yardımına ulaşabilmek ve arama kurtarma alanında toplumsal farkındalığın gelişmesine katkı sunmak oldu. Geride bıraktığımız 30 yıl, bu sorumluluğu paylaşan gönüllülerimizin özverisi, emeği ve kararlılığıyla şekillendi. ‘30 Yıl 30 Zirve’ projesi, bizim için yalnızca bir tırmanış faaliyeti değil; 30 yıllık ortak hikâyemizin, ekip ruhumuzun ve dayanışma kültürümüzün bir ifadesi. Türkiye’nin dört bir yanından 18 ekibimizin ve 280 gönüllümüzün bu anlamlı projede bir araya gelmesi, AKUT’un gücünü oluşturan en önemli unsurun gönüllülerimiz ve aramızdaki dayanışma olduğunu bir kez daha gösterdi. Her zirve, birlikte hareket etmenin, hazırlıklı olmanın, kararlılığın ve ortak bir hedefe inanmanın önemini hatırlattı. Bizler, dağlarda olduğu gibi arama kurtarma çalışmalarında da başarının ancak ekip çalışması, bilgi, disiplin ve dayanışmayla mümkün olduğunun bilincindeyiz. AKUT’un 30’uncu yılında geçmişte başardıklarımızdan güç alırken geleceğe yönelik sorumluluklarımızın da farkındayız. Gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmak, arama kurtarma kapasitemizi geliştirmek ve daha fazla insana ulaşabilmek için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu yolculukta emeği bulunan tüm gönüllülerimize, destekçilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte çıktığımız bu yolun, önümüzdeki yıllarda da aynı sorumluluk ve dayanışma ruhuyla devam edeceğine inanıyorum.”

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