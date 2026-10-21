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        Altyapı çalışmasında göçük! Can kaybı var!

        Van'da Kapıköy Sınır Kapısı güzergahında yeni yapılacak olan iş yerleri için yürütülen altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 09:54 Güncelleme:
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        Göçük faciası! Can kaybı var!

        Van'ın Saray ilçesinde, Kapıköy Sınır Kapısı güzergahında yeni yapılacak olan iş yerleri için yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan inşaat işçisi Metin Güneş (42), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 16.00 sıralarında Saray ilçesinde Kapıköy Sınır Kapısı güzergahında meydana geldi.

        Sınır kapısında yeni yapılacak olan iş yerleri için yürütülen altyapı çalışmaları sırasında göçük oldu. Göçükte, inşaat işçisi 4 çocuk babası Metin Güneş toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda toprak altından çıkarılan Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Metin Güneş'in cenazesi, otopsi işlemleri için Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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