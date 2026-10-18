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        Haberler Gündem Güncel Amasra'da fırtına! Dalga boyu 10 metreyi aştı

        Amasra'da fırtına! Dalga boyu 10 metreyi aştı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle dalga boyu 10 metreyi aştı. Dev dalgalar nedeniyle Karadeniz'deki gemi ve tekneler de Amasra Limanı'na sığındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 09:26 Güncelleme:
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        Amasra'da fırtına! Dalga boyu 10 metreyi aştı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Denizde zaman zaman boyu 5 metreyi aşan dalgalar oluşurken, kayalıklara çarpan dalgaların boyu 10 metreyi geçti.

        İHA'nın haberine göre dalgalar nedeniyle polis sahil kenarına emniyet şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

        Dalgalar Küçük limandaki otopark alanını da suyla doldurdu. Fırtınada devrilmesi ihtimali olan ağaçlar nedeniyle ekipler, ağaç yakınlarına araç park edilmemesi konusunda sürücüleri ikaz etti.

        Öte yandan dev dalgalar nedeniyle Karadeniz'deki gemi ve tekneler de Amasra Limanı'na sığındı. Yetkiler, sahile çıkartılan kayık ve tekneleri, karadaki dalgaların etki alanından uzaklaştırılması için uyardı.

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        Fotoğraflar: AA

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