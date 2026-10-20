Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 47 şüpheli yakalandı

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Giriş: 20 Ekim 2026 - 03:48 Güncelleme:
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
DHA'nın haberine göre, operasyonlarda, çeşitli miktar ve farklı türlerde uyuşturucu, 3 av tüfeği, 7 çadır, 5 elektronik terazi, 5 tabanca, 347 tabanca mühimmatı, 6 uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Yakalanan 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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