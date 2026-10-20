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        Haberler Gündem Çevre Antalya'nın Konyaaltı sahillerinde plastik atıklara karşı yeni proje

        Antalya'nın Konyaaltı sahillerinde plastik atıklara karşı yeni proje

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, denizlerin ve kıyıların korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında Yeryüzü İklim Değişikliği ile Mücadele Vakfı ile imzaladığı protokol kapsamında Konyaaltı Sahil Plastik Ortaklığı Projesi'ni hayata geçirdi. Projeyle plastik atıkların denize ulaşmasının önlenmesi ve çevre bilincinin artırılması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 18:08 Güncelleme:
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        Antalya'da plastik atıklara karşı yeni proje
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık ve çevrenin korunması konusunda yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Konyaaltı Belediyesi'nin de dahil olduğu Konyaaltı Sahil Plastik Ortaklığı Projesi kapsamında, sahillerdeki plastik atıkların denize ulaşmadan toplanması, kayıt altına alınması ve geri dönüşüm süreçlerine kazandırılması amaçlanıyor. Projeyle aynı zamanda toplumda çevre duyarlılığının artırılması hedefleniyor.

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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi Şube Müdürü Mekke Yıldız, sıfır atık ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Yeryüzü İklim Değişikliği ile Mücadele Vakfı ile imzaladığımız protokol kapsamında Konyaaltı Sahil Plastik Ortaklığı Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Projemizle sahillerimizdeki plastik atıkların denize ulaşmasını önlemeyi, toplanan atıkları kayıt altına alarak geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerine dahil etmeyi hedefliyoruz" dedi.

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        Antalya'nın doğal güzelliklerinin ve mavi bayraklı plajlarının korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Mekke Yıldız, "Denizlerimizin ve kıyılarımızın korunması için çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Atık kapanlarımız, Elektronik Gemi Denetleme Sistemi'miz ve deniz süpürgelerimizle deniz kirliliğiyle mücadele ediyoruz. Hayalet ağların temizlenmesine yönelik çalışmalarımızla da deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak mavi bayraklı plajlarımızın temizliğini ve doğal güzelliklerimizin korunmasını önemsiyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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