Arnavutköy'de okullara spor malzemesi desteği

Arnavutköy Belediyesi tarafından öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak ve okullardaki spor imkânlarını geliştirmek amacıyla Spor Malzemesi Desteği ve Spor Söyleşisi Programı düzenlendi.

Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, spor yorumcuları Ahmet Çakar ve Alp Pehlivan, eski milli futbolcu Semih Şentürk, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Program kapsamında ilçedeki okullara futbol, basketbol ve voleybol topları, spor fileleri, badminton ve masa tenisi ekipmanları, antrenman hunileri, sıçrama engelleri ve çeşitli spor araçlarından oluşan 20 farklı kalemde toplam 10 bin parça malzeme desteği sağlandı.

REKLAM

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, çocukların ve gençlerin hem akademik hem de sportif gelişimlerine önem verdiklerini belirterek okullara yönelik spor malzemesi desteğinin her yıl sürdürüldüğünü ifade etti.

Candaroğlu, "Bugün 20 farklı kalemde 10 bin parça spor malzemesini okullarımıza teslim ediyoruz. Buradaki amacımız çok net. Okullarımızın sportif altyapısını güçlendirmek, öğrencilerimizin farklı spor branşlarıyla tanışmasını sağlamak ve her bir evladımızın kendi yeteneğini keşfetmesine imkân sunmak. İstiyoruz ki okullarımız yalnızca akademik başarılarıyla değil, spor sahalarında elde edilen başarılarla da anılsın" dedi.

REKLAM

İlçede spor yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan Candaroğlu, okullara sağlanan malzeme desteğinin daha geniş kapsamlı spor çalışmalarının bir parçası olduğunu belirtti. Candaroğlu, "Biz sporu Arnavutköy'ün her sokağına, her mahallesine yaymak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Arnavutköy'ü bir spor kenti yapmak adına projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Her çocuğumuzun hangi okulda eğitim alırsa alsın, yeteneğini geliştirebileceği imkânlara sahip olmasını istiyoruz. Gençlerimizin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül öncülüğünde yürütülen Spor Şehri İstanbul Projesi kapsamında ilçede de önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti. Öğrencilere sunulan imkânları iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Hersanlıoğlu, "Spora değer veren bir valiye ve sporun gençlerimize kattığı değeri bilen bir belediye başkanına sahipsiniz. Belediye Başkanımız sizler için Türk sporunun önemli isimlerini Arnavutköy'e getirmiş durumda. Bu fırsatları iyi değerlendirmenizi istiyoruz" diye konuştu.

REKLAM

Sporun gençlere disiplin ve zaman yönetimi kazandırdığını vurgulayan Hersanlıoğlu, öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesi ve spora yönlendirilmesi konusunda yürütülen çalışmalara değinerek Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da İstanbul Valisi Davut Gül'ün öncülüğünde başlatılan Spor Şehri İstanbul Projesi'ne değinerek Arnavutköy Belediyesi tarafından okullara sağlanan spor malzemesi desteğinin öğrenciler açısından önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun göreve geldiği günden bu yana gençlere yönelik çalışmalara önem verdiğini belirten Yılmaz, "Saygıdeğer Belediye Başkanımız, göreve geldiği günden itibaren gençlerimizi her noktada düşünen bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da okullarımıza spor malzemesi desteği sağlanıyor. Okullarımıza ve spora verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Spor malzemesi dağıtımının ardından düzenlenen söyleşide, Türk futbolunun tanınmış isimleri öğrencilerle bir araya geldi. Alp Pehlivan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eski milli futbolcu Semih Şentürk katıldı. Söyleşide futbol dünyası, sporculuk kariyeri ve başarıya giden süreç üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Öğrenciler, spor dünyasının deneyimli isimlerini yakından dinleme fırsatı bulurken programda renkli anlar yaşandı.

Program kapsamında hazırlanan spor malzemeleri okulların kullanımına sunuldu. Farklı branşlara yönelik ekipmanlarla öğrencilerin beden eğitimi derslerinde ve okul spor faaliyetlerinde daha fazla imkâna kavuşması hedefleniyor.