Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Av tüfeğiyle okula ateş açtı

        Av tüfeğiyle okula ateş açtı

        Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyündeki ortaokula, aynı okuldan mezun olan bir kız tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 20:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Av tüfeğiyle okula ateş açtı

        Olay, saat 13.45 sıralarında Kalkanlı Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu okulun bazı camları zarar görürken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayın faili olduğu gerekçesiyle B.Y. isimli kız, olay yerine ilk ulaşan köy korucuları tarafından silahıyla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Drift yapan sürücüye 28 yıl hapis cezası.

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde nisan ayında drft atarken kaldırımda çarptığı 2 öğrenciden birinin ölümüne birinin de yaralanmasına neden olan şahıs, 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verildi.(İHA)

        #bitlis
        #okul saldırısı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul'da yarın okullar tatil
        İstanbul'da yarın okullar tatil
        Murat Boz'dan yardım çağrısı
        Murat Boz'dan yardım çağrısı
        Marco Asensio maç kadrosuna alınmadı!
        Marco Asensio maç kadrosuna alınmadı!
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon!
        FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon!
        Bugün Ne Oldu? 14 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 14 Ekim 2026 haberleri
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Fon yasası komisyonda
        Fon yasası komisyonda
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor
        Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Ölüm nedeni açıklandı
        Ölüm nedeni açıklandı
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!