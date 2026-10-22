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        Haberler Gündem İstanbul Bakan Göktaş, selden etkilenen İstanbul'a 230 milyon lira aktarıldığını açıkladı

        Bakan Göktaş, selden etkilenen İstanbul'a 230 milyon lira aktarıldığını açıkladı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçları için 230 milyon liralık ilave kaynak aktarıldığını, toplam desteğin 430 milyon liraya ulaştığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 20:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sel sonrası 430 milyon liralık destek

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 230 milyon lira ilave kaynak aktarıldığını açıkladı. Göktaş, bu kaynakla birlikte İstanbul'a sağlanan toplam desteğin 430 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

        BAKAN GÖKTAŞ'TAN SELZEDELERE DESTEK AÇIKLAMASI

        Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "İstanbul'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, ilimize 230 milyon lira tutarında ilave kaynak aktardık. Böylece sel felaketinin ardından İstanbul'a sağladığımız destek toplam 430 milyon liraya ulaştı.

        Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bakanlığımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

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        #haberler
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