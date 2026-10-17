Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Bakan Kurum, 10 ilde turuncu, 26 ilde sarı alarm verildiğini açıkladı

        Bakan Kurum, 10 ilde turuncu, 26 ilde sarı alarm verildiğini açıkladı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın 10 il için turuncu, 26 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Kuvvetli yağış beklenen illerde gerekli tedbirlerin alındığını belirten Kurum, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 20:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        36 il için meteorolojik uyarı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Türkiye'nin 36 ilinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına dikkat çeken Kurum, 10 il için turuncu, 26 il için ise sarı kodlu uyarı bulunduğunu belirterek ilgili kurumların gerekli önlemleri aldığını açıkladı.

        TURUNCU KODLU UYARI VERİLEN 10 İL

        Bakan Kurum, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle turuncu kodlu uyarı yapılan illeri açıkladı. Buna göre İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce'de yağışların etkili olması bekleniyor.

        Bu illerin yanı sıra 26 il için de sarı kodlu meteorolojik uyarı bulunduğunu belirten Kurum, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini ve resmi açıklamaları takip etmelerinin önemine dikkat çekti.

        Bakan Çiftçi'den yağış ve fırtına uyarısı
        Bakan Çiftçi'den yağış ve fırtına uyarısı

        "TÜM KURUMLARIMIZ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYOR"

        Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ilgili kurumların hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

        "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip etmeyi unutmayalım. Yarın 10 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunuyor. İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı."

        VATANDAŞLARA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların etkili olacağı süre boyunca vatandaşların dikkatli olmalarını isteyen Kurum, alınan tedbirlerin yanı sıra bireysel önlemlerin de önemine işaret etti.

        Kurum, "Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da selin bilançosu ağır oldu

        İstanbul'u 84 yıl sonra vuran, metrekareye düşen 273 kilogramlık sağanak yağış mega kentte, can kayıpları ile ağır tahribata neden oldu. İstanbul'da 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i Kocaeli'nde olmak üzere 6 vatandaş da sel sularına kapıldı. MGM, bugün için de metrekareye 60 kg'lık sağanak uyarısınd...
        #Murat Kurum
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        36 il için meteorolojik uyarı
        36 il için meteorolojik uyarı
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda