Bakan Kurum, 10 ilde turuncu, 26 ilde sarı alarm verildiğini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Türkiye'nin 36 ilinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına dikkat çeken Kurum, 10 il için turuncu, 26 il için ise sarı kodlu uyarı bulunduğunu belirterek ilgili kurumların gerekli önlemleri aldığını açıkladı.

TURUNCU KODLU UYARI VERİLEN 10 İL

Bakan Kurum, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle turuncu kodlu uyarı yapılan illeri açıkladı. Buna göre İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce'de yağışların etkili olması bekleniyor.

Bu illerin yanı sıra 26 il için de sarı kodlu meteorolojik uyarı bulunduğunu belirten Kurum, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini ve resmi açıklamaları takip etmelerinin önemine dikkat çekti.

"TÜM KURUMLARIMIZ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYOR"

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ilgili kurumların hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip etmeyi unutmayalım. Yarın 10 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunuyor. İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı."

VATANDAŞLARA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların etkili olacağı süre boyunca vatandaşların dikkatli olmalarını isteyen Kurum, alınan tedbirlerin yanı sıra bireysel önlemlerin de önemine işaret etti.

Kurum, "Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.