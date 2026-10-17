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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, birçok ilde beklenen şiddetli yağışa karşı uyardı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, birçok ilde beklenen şiddetli yağışa karşı uyardı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerini paylaşarak 17-18 Ekim tarihlerinde birçok ilde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu illere dikkat çeken Çiftçi, vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 17:15 Güncelleme:
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        Bakan Çiftçi'den yağış ve fırtına uyarısı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgileri paylaşan Çiftçi, 17 Ekim Cumartesi ve 18 Ekim Pazar günleri için il il hava durumu uyarılarını sıraladı.

        İSTANBUL VE MARMARA İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Bakan Çiftçi'nin paylaştığı tahminlere göre, 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli, öğleden sonra ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülürken, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor.

        İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

        EGE VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

        Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak beklenirken, Antalya'nın doğusunda yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi.

        İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu kesimleri ile Denizli, Uşak, Kütahya ve Konya'nın batısında kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların zamanla Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde de etkili olacağı öngörülüyor.

        Muğla çevrelerinde ise yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

        BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

        Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor. Çankırı, Kırıkkale ve Bolu'da da yerel kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        Gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, 18 Ekim Pazar sabahından itibaren ise Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ve Samsun'un iç kesimlerinde kuvvetli fırtına öngörülüyor.

        PAZAR GÜNÜ DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

        Bakan Çiftçi'nin paylaşımına göre, 18 Ekim Pazar günü Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın kuzeyi, Ordu'nun iç kesimleri ve Kastamonu'nun merkez ve güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

        Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde de kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor. Karabük çevrelerinde ise kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

        BAKAN ÇİFTÇİ'DEN VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kuvvetli yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

        Çiftçi, paylaşımında şu uyarıda bulundu:

        "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ile birlikte çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

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        #Mustafa Çiftçi
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