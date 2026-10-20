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        Haberler Gündem Politika Bakan Murat Kurum, Ayazağa'daki projeye ilişkin Özgür Özel'e yanıt verdi

        Bakan Murat Kurum, Ayazağa'daki projeye ilişkin Özgür Özel'e yanıt verdi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayazağa'daki projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel'e sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kurum, İBB'nin projeye doğrudan ortak olduğunu belirterek belediyelerin sorumluluklarına dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 20:30 Güncelleme:
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        Bakan Kurum'dan Ayazağa açıklaması

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ayazağa'daki projeye ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özel'in iddialarını reddeden Kurum, projenin Sarıyer Belediyesi'nin teklifi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) onayıyla hayata geçirildiğini ifade etti.

        "İBB PROJEYE DOĞRUDAN ORTAKTIR"

        Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Özgür Bey, Ayazağa'daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan! Hem İBB'nin projeye ortak olduğundan haberin yok hem de belediyelerinizin sorumluluklarından.

        Ayazağa'da 'dereye imar izni verildi' dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi'nin teklifiyle, 2022'de İBB'nin onayıyla hayata geçmiştir. Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır."

        "950 HAK SAHİBİNİN SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN"

        Bakanlığın projeye dahil olma gerekçesini de açıklayan Kurum, paylaşımını şöyle sürdürdü:

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        "Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir.

        Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır."

        "BU YALANLARINIZLA ÖRTEMEYECEKSİNİZ"

        Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini sürdüren Bakan Kurum, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

        "Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim, boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezliklerini, yolsuzluklarını bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz."

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