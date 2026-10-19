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        Haberler Gündem İstanbul Bakırköy'deki Yeşilköy Anadolu Lisesi'nde yeni spor salonu törenle hizmete açıldı

        Bakırköy'deki Yeşilköy Anadolu Lisesi'nde yeni spor salonu törenle hizmete açıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Bakırköy'de bulunan Yeşilköy Anadolu Lisesi'nde yapımı tamamlanan spor salonu, törenle öğrencilerin hizmetine açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 14:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakırköy'deki lisede yeni spor salonu açıldı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Bakırköy ilçesindeki Yeşilköy Anadolu Lisesi'nde yapımı tamamlanan spor salonu, törenle öğrencilerin hizmetine açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış törenine, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, İBB yöneticileri, İBB ve ilçe belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Açılışta konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, okulda eğitim gören gençlerin Türkiye'nin geleceğinde önemli sorumluluklar üstleneceğini söyledi.

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        Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Aslan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilk andan itibaren bütün imkanlarımızla sahadaydık. Valiliğimizle, ilgili kurumlarımızla ve ilgili çalışma arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın yanında olduk. İstanbul büyük bir aile, bu ailenin her ferdinin acısı bizim acımız, her ferdinin derdi bizim derdimiz. Bundan sonra da İstanbul'umuzun güvenliği, huzuru ve geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkati çeken Aslan, Yeşilköy Anadolu Lisesi'nde İstanbul'un farklı ilçelerinden başarılı öğrencilerin eğitim gördüğünü belirtti.

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        Sporun gençlere yalnızca fiziksel gelişim değil, özgüven, dayanışma ve mücadele ruhu da kazandırdığını vurgulayan Aslan, "Sevgili gençler, bugün açılışını yaptığımız bu spor salonu sizlerin. Burada basketbol oynayacaksınız, voleybol oynayacaksınız. Belki ilk kez bir spor dalıyla tanışacak, belki de hayatınız boyunca unutamayacağınız dostluklar kuracaksınız. Ama benim için hepsinden önemlisi burada kendinize güvenmeyi, birlikte mücadele etmeyi, birbirinize destek olmayı öğreneceksiniz. Çünkü spor bize çok önemli bir şey öğretir: Kazanmak güzeldir ama asıl mesele mücadeleden vazgeçmemektir" şeklinde konuştu.

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        İBB'nin 2019 yılından bu yana okullara kazandırdığı spor salonlarına ilişkin bilgi veren Aslan, "2019 yılından bu yana İstanbul'umuzdaki okullarımıza 44 kapalı spor salonu kazandırdık. Hedefimiz 2026 sonuna kadar bu sayıyı 46'ya çıkarmak. Normalde 230 okulumuzda bu şekilde kapalı spor salonumuz olmuş olacak. Dolayısıyla Cumhuriyet'in çocukları karda, yağmurda, çamurda, açık havada spor yapmak, beden eğitimi yapmak zorunda kalmayacaklar" ifadelerini kullandı.

        Yeşilköy Anadolu Lisesi'ne kazandırılan spor salonunun maliyetine de değinen Aslan, şunları kaydetti:

        "Bugün bu gördüğünüz salonu yaklaşık 100 milyon liraya mal ettik. 100 milyon lira bugünün şartlarında önemli para mı, önemli para. Ama bu çocuklar için, Cumhuriyet için yüzlerce milyon feda olsun. Bu salonda gençlerimizin rahatça spor yapabileceği alanlar, öğretmenlerimiz ve görevlilerimiz için gerekli birimler bulunuyor. Okullarımıza yaptığımız spor salonlarımız, büyük eğitim desteklerimizin sadece bir parçası. Biz ilkokula başlarken de, liseye giderken de, üniversiteye giderken de hep sizin yanınızdayız; hep Cumhuriyet'in çocuklarının yanındayız. Son olarak açıkladığımız eylül ayında bir eğitim destek paketi vardı. Tam 8 milyar 700 milyon lira çocuklarımız okusun diye eğitim destek paketi yayınladık. Ekim ayında ise aile destek paketimizle 28 milyar lira ailelere destek olmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir lansman, bir duyuru yaptık."

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        Konuşmaların ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte kurdele keserek Yeşilköy Anadolu Lisesi Spor Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi.

        İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan spor salonu, 537 öğrencinin eğitim gördüğü Yeşilköy Anadolu Lisesi'ne kazandırıldı. 675 metrekarelik inşaat alanına sahip tesis, yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla hayata geçirildi. Spor salonunda, saha alanı, giriş ve fuaye alanı, eğitmen ve personel odaları, kadın ve erkek soyunma odaları, engellilerin kullanımına uygun tuvaletler ve teknik birimler bulunuyor. Tefrişat ve son düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla salon, öğrencilerin spor faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri şekilde hizmete hazır hale getirildi. İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından proje ve ihale süreçleri tamamlanan 10 okul spor salonunun yapım çalışmaları da devam ediyor.

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