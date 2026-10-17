Balıkesir Kitap Fuarı kapılarını açtı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen Balıkesir Kitap Fuarı, törenle kapılarını açtı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Altıeylül Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Karesi Kaymakamı Murat Büyükköse, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, edebiyatçılar, yazarlar, basın mensupları, kitap tutkunları ve vatandaşlar katıldı.

REKLAM

Fuara yazar ve gazeteci Ayşe Kulin, onur konuğu olarak katıldı. Gazeteci ve yazar Ayşe Kulin, açılış programında kısa bir konuşma gerçekleştirdi. 16-25 Ekim tarihleri arasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde 10 gün boyunca her yaştan ziyaretçileri ağırlayacak fuarda kitapseverler; imza günleri, söyleşiler, müzik dinletileri ve eğlenceli etkinliklerle buluşacak.

Geçtiğimiz yıl ilkiyle kültür şöleni yaratan Balıkesir Kitap Fuarı bu yıl da Ayşe Kulin, Gökçen Çatlı, Şükrü Erbaş, Ahmet Ümit, Miraç Çağrı Aktaş, Sertaç Abi, Murat Aygen, Nurullah Genç, Adil Yıldırım, Beyhan Budak, Emre Gül,İlker Başbuğ ve Cihat Yaycı gibi önemli isimleri ağırlayacak.

REKLAM

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçen yıl ilki düzenlenen kitap fuarını geleneksel hale getirdiklerini dile getirirken, "Verdiğimiz sözün arkasında, aynı heyecanla yeniden bir aradayız! Geçen yıl düzenlediğimiz fuarımıza tam 150 bin kişi katıldı. Tam 150 bin kitapsever! O gün gördük ki Balıkesir'imiz böyle bir buluşmayı ne kadar özlemiş! Ben, bu büyük ilgi için tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Biz yola çıkarken 'Balıkesir'i fuarların, festivallerin, kültürün ve sanatın şehri yapacağız' dedik. Bu hedefi ortaya koyarken Balıkesir'imizin tarihine, insanına, yetiştirdiği değerlere güvendik" dedi.

REKLAM

Başkan Akın, "Balıkesir'in edebiyatla bağı yüzyıllar öncesine dayanıyor. Divan edebiyatının büyük ustalarından Balıkesirli Zati'den Ömer Seyfettin'e, Hüseyin Cahit Yalçın'dan İsmail Habip Sevük'e uzanan köklü bir edebiyat mirasımız var. Biz istiyoruz ki bu toprakların yetiştirdiği büyük kalemlerin izinden, yarının yazarları da Balıkesir'imizden yetişsin. İşte bu yüzden yeni kuşakları kitaplarla, yazarlarla, düşüncenin ve bilginin zenginliğiyle buluşturuyoruz" diye konuştu.

"MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

"Peygamber Efendimizin 'İlim ancak öğrenmekle elde edilir' sözü, öğrenmenin değerini ne güzel anlatıyor. Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyerek bizlere yol göstermiştir" diyen Akın, Kuvâ-yi Milliye'nin başşehri Balıkesir'de, Cumhuriyet'in akla, bilime ve aydınlanmaya dayanan bu büyük mirasına sahip çıktıklarını söyledi.

REKLAM

Çocukların ve gençlerin okumasını, araştırmasını, sorgulamasını, kendi fikirlerini özgürce ortaya koymasını istediklerini ifade eden Akın, "Cumhuriyet'imizi yarınlara taşıyacak olanlar; iyi yetişmiş, özgüveni yüksek, düşünen ve üreten gençlerimizdir. Sizlerden bir ricam var. Bu fuarda bol bol kitaplara dokunun. Sayfalarını karıştırın. Merak ettiğiniz her şeyi sorun. Yazarlarımızla sohbet edin. Belki bugün elinize aldığınız bir kitap, ileride hayatınızın yönünü değiştirecek. Belki aranızdan birileri yıllar sonra kendi kitabını yazacak ve bu fuara bir yazar olarak gelecek. İşte o gün, bugün yaşadığımız mutluluğun çok daha büyüğünü yaşayacağız. Bu güzel buluşmaya Balıkesir'imizin dört bir yanından katılım sağlanabilmesi için ulaşımı da düşündük. 20 ilçemizden ring seferleri düzenliyor, öğrencilerimize ücretsiz ulaşım imkanı sunuyoruz. İstiyoruz ki bu 10 günlük kitap şöleninde Balıkesir’imizin her ilçesinden hemşehrilerimiz buraya gelsin" şeklinde konuştu.

REKLAM

"10 GÜN BOYUNCA AVLU’DA BULUŞALIM"

Bu yıl düzenlenen fuarda 120'yi aşkın yayınevi ve 200'ü aşkın yazarı Balıkesir'de ağırladıklarının bilgisini paylaşan Akın, sözlerini şöyle tamamladı:

"10 gün boyunca Avlu'muz söyleşilerle, imza günleriyle, edebiyat ve düşünce buluşmalarıyla dolup taşacak. Ve bugün aramızda Türk edebiyatının çok kıymetli bir ismi var. Fuarımızın onur konuğu, değerli yazarımız Sayın Ayşe Kulin! Kendisine 'Balıkesir'imize hoş geldiniz' diyor, bizlerle birlikte olduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca fuarımıza katılan bütün yazarlarımıza, yayınevlerimize ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese de gönülden teşekkür ediyorum. Biz Balıkesir'imizde kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşmasını, çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaplarla büyümesini istiyoruz. 'Gönülde Millet, Gönülden Hizmet' anlayışımızla Balıkesir'imizin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi bütün hemşehrilerime sesleniyorum: Gelin, 10 gün boyunca Avlu'da buluşalım! Çocuklarımızın elinden tutalım, kitapların arasında birlikte dolaşalım, yazarlarımızla tanışalım. Cumhuriyet’imizin ışığı, yarınlarımızı aydınlatsın. 2. Balıkesir Kitap Fuarımız şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

REKLAM

VALİ USTAOĞLU: MEDENİYETİMİZDE VE İNANCIMIZDA KİTAPLARIN ÇOK AYRI YERİ VAR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bir şehrin kültürel verimliliği o şehrin yetiştirdiği insanlar, yaşattığı değerler ve düşünce hayatına kazandırdığı zenginlikle ortaya çıkartıyoruz. Bu anlamda bu birikimin nesiller arasında aktarılmasını sağlayan, düşünceyi geliştiren ve medeniyet ufkumuzu genişleten en kıymetli kaynakların başında kitaplar gelir.

Bizim medeniyetimizde ve bizim inancımızda kitapların çok ayrı yeri var. Günümüz dünyasında bilgiye erişimin en kolaylaştığı çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Bilgiyi doğru değerlendirebilmek, farklı fikirleri kavrayabilmek ve sağlam bir düşünce zemini oluşturmanı yolu da okumaktan geçiyor. İşte bu bakımdan ilimizde bu yıl Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde ikincisi düzenlenen kitap fuarımız, çok önemli bir fırsattır.

REKLAM

Burada kitaplarla buluşmak, bu havayı koklamak çok kıymetli. Balıkesir'imizin de geçmişinde de bu anlamda güçlü bir mayası olduğunu biliyoruz. Bu şehrimizin Ömer Seyfettin'leri yetiştiren, Hasan Basri Çantay'ları yetiştiren, Osmanlı'nın en önemli alimlerinden İmam Birgivi'yi yetiştiren önemli bir şehirdir. Bu kitap fuarlarıyla onlarca yazarımız, binlerce kitabımız bu on gün içerisinde Balıkesirli hemşehrilerimizle buluşmuş olacak. Balıkesir’imizin kültürel geçmişine, gelişimine, gençlerimizin bu anlamdaki vizyonuna önemli katkılar sağlayacak Kitap Fuarı’mızın hayırlı olmasını diliyorum."