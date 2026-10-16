Bartın Irmağı'nda inceleme başlatıldı

Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı
Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı
Giriş: 16 Ekim 2026 - 14:00 Güncelleme:
Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Ulus ilçesinden ve Arıt bölgesinden gelen sularının birleştiği Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı.
Ekipler tarafından sudan alınan numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
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