Başkent'te mevsimin ilk karı yağdı

Başkent'te mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü
Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Başkent'te mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü
Giriş: 16 Ekim 2026 - 15:04 Güncelleme:
Soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Ankara'da yüksek rakımlı bölgelerde kış havası hakim oldu.
Başkent'te mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü. Kızılcahamam ilçesinde bulunan 2 bin 35 metre yüksekliğindeki Işık Dağı, beyaz örtüyle kaplandı..png
Kentin yüksek kesimlerinde yer yer sis etkili olurken şehir merkezinde ve alçak kesimlerde ise aralıklı sağanak görüldü..png
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