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        Haberler Gündem Ankara Başkent'te mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü

        Başkent'te mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü

        Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Başkent'te mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 15:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Başkent'te mevsimin ilk karı yağdı
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        Soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Ankara'da yüksek rakımlı bölgelerde kış havası hakim oldu.

        Başkent'te mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü. Kızılcahamam ilçesinde bulunan 2 bin 35 metre yüksekliğindeki Işık Dağı, beyaz örtüyle kaplandı.

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        Kentin yüksek kesimlerinde yer yer sis etkili olurken şehir merkezinde ve alçak kesimlerde ise aralıklı sağanak görüldü.

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        Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren başkentte mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü

        #ankara haberleri
        #başkent
        #mevsimin ilk karı
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