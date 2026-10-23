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        Başsavcı ve vekillerine adli görev düzenlemesi

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet başsavcılıklarında görev yapan başsavcıların adli işlere katılımına yönelik esasların belirlendiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 01:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Başsavcı ve vekillerine adli görev düzenlemesi

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Yargıda etkinliği artıracak, adaletin zamanında tecellisini sağlayacak adımları kararlılıkla atıyoruz. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak, soruşturma ve yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yargı teşkilatımızın işleyişini güçlendirmeye devam ediyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararını uygulamaya koyuyoruz. Bu kapsamda; Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimizin, asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarımızın, idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılımlarının sağlanmasına yönelik esaslar belirlendi. Bu düzenlemelerle tecrübeli Cumhuriyet Başsavcılarımızın ve Başsavcı Vekillerimizin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanmayı, Cumhuriyet Savcılarımız arasındaki iş yükünü daha dengeli dağıtmayı ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaş odaklı reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki adaletin gücü, yalnızca kararın doğru verilmesinde değil, o kararın zamanında verilmesindedir"

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        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Akın Gürlek
        #adalet bakanı
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