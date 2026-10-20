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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baygın halde bulundu, hastanede öldü!

        Baygın halde bulundu, hastanede öldü!

        Çorum'da yaşanan feci olayda, hakkında kayıp ihbarı yapılan ve aracında baygın halde bulunan inşaat ustası 48 yaşındaki Ertan Saçan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 09:24 Güncelleme:
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        Baygın bulundu, hastanede öldü!

        Çorum'da hakkında kayıp ihbarı yapılan ve aracında baygın halde bulunan inşaat ustası, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre 48 yaşındaki Ertan Saçan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

        En son 16 Ekim'de Kale Mahallesi Lozanevler civarında görülen Saçan için arama çalışması başlatıldı. Hayvan otlatan bir çobanın Kuruçay mevkisinde minibüs içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yol kenarındaki tel örgüye çarpmış haldeki minibüs içerisinde baygın olarak bulunan kişinin kayıp olarak aranan Ertan Saçan olduğu tespit edildi.

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        Araçtan çıkarılan Saçan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Saçan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede ve minibüste inceleme yaptı.

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