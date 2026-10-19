Beyoğlu'nda 6 katlı binada korkutan yangın
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim'de, 6 katlı binadan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle çevrede bulunan otellere sıçramadan söndürüldü
Giriş: 19 Ekim 2026 - 23:38 Güncelleme:
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim'de yangın paniği yaşandı. DHA'nın haberine göre alevler, saat 22.50 sıralarında Taksim Sadri Alışık Sokak'ta bulunan 6 katlı binadan yükseldi.
Çevrede otellerinde olduğu bölgede dumanları görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Binada hasar meydana gelirken, ekipler alevlerden etkilenen alanlarda soğutma çalışması yaptı.
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