Beyoğlu'nda otelde yangın çıktı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim'de bulunan bir otelde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor
Giriş: 19 Ekim 2026 - 23:38 Güncelleme:
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim'de bir otelde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Ayrıntılar gelecek...
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