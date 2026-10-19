Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İstanbul
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Beyoğlu'nda otelde yangın çıktı

        Beyoğlu'nda otelde yangın çıktı

        İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim'de bulunan bir otelde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 23:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beyoğlu'nda otelde yangın

        İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim'de bir otelde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

        Ayrıntılar gelecek...

        ÖNERİLEN VİDEO

        Selde kaybolan iki kişiden bir iz var mı?

        Selde kaybolan iki kişiden bir iz var mı?

        #Beyoğlu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiriler
        Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiriler
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        "Savunmadaki gücümüzün farkındayız!"
        "Savunmadaki gücümüzün farkındayız!"
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        "Deplasmanda kaybetmek beni sinirlendirmeye başladı!"
        "Deplasmanda kaybetmek beni sinirlendirmeye başladı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün