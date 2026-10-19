Beyoğlu'nda otelde yangın çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim'de bir otelde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Ayrıntılar gelecek...