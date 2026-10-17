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        Haberler Gündem Güncel Bodrumlu kadınlar sokaklar için ördüğü: 1400 motif bir araya getirildi

        Bodrumlu kadınlar sokaklar için ördüğü: 1400 motif bir araya getirildi

        Muğla'nın Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Bodrumlu Kadınlar Sokak İçin Örüyor" projesinin ilk etabı tamamlandı. Bir ay boyunca rengârenk motifler ören kadınlar, 1400 motifi birleştirmek üzere "Hem Örgü Hem Piknik" temasıyla Atölye Mai'nin bahçesinde buluştu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, projenin kadın emeğini ve dayanışmayı ön plana çıkardığını belirterek, "Bodrumlu kadınlarımızın el emeği ve dayanışmasıyla hazırlanan 1400 motifin bir araya getirilmesinden mutluluk duyuyoruz. Bu projeyle hem kadınlarımızın üretime katılımını destekliyor hem de Bodrum'un sokaklarına özgün bir güzellik kazandırmayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 16:08 Güncelleme:
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        Bodrumlu kadınlar sokaklar için ördüğü

        Muğla'nın Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Atölye Mai iş birliğinde hayata geçirilen "Bodrumlu Kadınlar Sokak İçin Örüyor" projesinin ilk etabı tamamlandı.

        Bodrum'da kadın emeğini görünür kılmak ve kent estetiğine özgün bir katkı sunmak amacıyla başlatılan proje kapsamında hazırlanan 1400 rengârenk örgü motifi, düzenlenen buluşmada bir araya getirilerek birleştirme işlemine alındı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların dayanışmasını ve ortak üretim gücünü ön plana çıkaran proje, "Kadınların kendi emekleriyle daha güzel ve daha yaşanabilir bir Bodrum" anlayışıyla hayata geçirildi. Proje süresince kadınlar, Bodrum Belediyesi Umurca Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde düzenlenen atölye çalışmalarının yanı sıra evlerinde ve komşularıyla bir araya gelerek örgü motifleri hazırladı. Bir ay boyunca sürdürülen çalışmalar, kadınların el emeğini kent yaşamına taşıyan kolektif bir üretime dönüştü.

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        "Hem Örgü Hem Piknik" temasıyla Atölye Mai'nin bahçesinde buluşan kadınlar, öncelikle 11'er motiften oluşan sıralar hazırlayarak motifleri birbirine ekledi. Ardından bu sıralar birleştirilerek 22 motiften oluşan, asılmaya hazır iki sıralı gölgelikler elde edildi.

        1400 motifin birleştirme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. Kadınlar, örgü motiflerini birleştirirken aynı zamanda piknik yaptı. Müzik eşliğinde oyunlar oynayan katılımcılar, gün boyunca keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Av. Keziban Gözde Çakıroğlu da müdürlük personeliyle birlikte katılarak destek verdi.

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        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de projenin ilk atölye buluşmasında kadınlarla bir araya gelerek çalışmaya destek vermişti. İlçe genelindeki çarşılarda kullanılan tente ve brandalara alternatif olarak geliştirilen proje, kadınların el emeğini, sanatı ve kent estetiğini bir araya getiren özgün bir uygulama olarak planlandı. Proje kapsamında birleştirilen örgü motifleriyle sokaklarda kullanılacak dekoratif gölgelikler oluşturulacak.

        İlk uygulamanın Turgutreis Sevgi Yolu’nda hayata geçirilmesi planlanırken, başlangıçta 50 metre uzunluğunda uygulanması öngörülen çalışmanın ilerleyen süreçte 150 metreye ulaştırılması hedefleniyor. Hazırlanan örnek uygulamanın dayanıklılığı farklı koşullarda test edilirken gölgeliklerin yaz aylarında kullanılması, kış aylarında ise muhafaza edilerek uzun yıllar boyunca değerlendirilmesi amaçlanıyor.

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        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, projenin kadın emeğini ve dayanışmayı ön plana çıkardığını belirterek, "Bodrumlu kadınlarımızın el emeği ve dayanışmasıyla hazırlanan 1.400 motifin bir araya getirilmesinden mutluluk duyuyoruz. Bu projeyle hem kadınlarımızın üretime katılımını destekliyor hem de Bodrum’un sokaklarına özgün bir güzellik kazandırmayı hedefliyoruz. Emeği geçen tüm kadınlarımıza, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze ve Atölye Mai’ye teşekkür ediyorum. Kadın emeğiyle güzelleşen, dayanışmayla güçlenen bir Bodrum için birlikte üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

        1400 motifin birleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından projenin ikinci etabına geçilecek. İkinci etaba ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde Bodrum Belediyesi tarafından duyurulacak.

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