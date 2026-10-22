Boru çiçeği, 3 çocuğu zehirledi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, halk arasında "boru çiçeği" olarak bilinen datura türü bitkiyi yiyen 3 çocuk zehirlendi.

AA'da yer alan habere göre Kırsal Muratlı Mahallesi'nde Z.A. (13), E.A. (8) ve Ö.A. (4) "boru çiçeği"ni yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.