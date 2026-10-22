Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Boru çiçeği, 3 çocuğu zehirledi

        Boru çiçeği, 3 çocuğu zehirledi

        Şanlıurfa'da halk arasında "boru çiçeği" olarak bilinen datura türü bitkiyi yiyen 3 çocuk zehirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 10:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Boru çiçeği, 3 çocuğu zehirledi

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, halk arasında "boru çiçeği" olarak bilinen datura türü bitkiyi yiyen 3 çocuk zehirlendi.

        AA'da yer alan habere göre Kırsal Muratlı Mahallesi'nde Z.A. (13), E.A. (8) ve Ö.A. (4) "boru çiçeği"ni yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

        Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eskişehir'de "Mukaddes Emanetler" sergisi açıldı

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen "Mukaddes Emanetler Sergisi", Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.(AA)

        #haberler
        #Şanlıurfa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?