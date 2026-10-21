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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da demir parçalarının altında kalan gençten acı haber

        Bursa'da demir parçalarının altında kalan gençten acı haber

        Bursa'da bir boyahanede, forkliftten düşen demir parçaların altında kalan 24 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 01:00 Güncelleme:
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        Demir parçalarının altında can verdi!

        Nilüfer ilçesi, Tahtalı Mahallesi'ndeki boyahanede çalışan 24 yaşındaki Eray Altıntaş, forkliftten düşen demir parçalarının altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altıntaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        KISA SÜRE ÖNCE TRAFİK KAZASI GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ

        Öte yandan yaklaşık 10 gün önce kullandığı araçla trafik kazası geçiren Altıntaş'ın kazadan kurtulduğu, yanındaki arkadaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.

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