Bursa'da demir parçalarının altında kalan gençten acı haber
Bursa'da bir boyahanede, forkliftten düşen demir parçaların altında kalan 24 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Giriş: 21 Ekim 2026 - 01:00 Güncelleme:
Nilüfer ilçesi, Tahtalı Mahallesi'ndeki boyahanede çalışan 24 yaşındaki Eray Altıntaş, forkliftten düşen demir parçalarının altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altıntaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
KISA SÜRE ÖNCE TRAFİK KAZASI GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Öte yandan yaklaşık 10 gün önce kullandığı araçla trafik kazası geçiren Altıntaş'ın kazadan kurtulduğu, yanındaki arkadaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.
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