Çankaya'da gençlere ücretsiz sinema atölyesi

Çankaya Belediyesi'nden gençlere ücretsiz sinema atölyesi
Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nin kısa film yapımı ve senaryo yazımı alanlarında kendini geliştirmek isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler için düzenlediği ücretsiz Sinema Atölyesi'ne başvurular başladı
Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:53 Güncelleme:
Çankaya Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gençleri sinemanın yaratıcı dünyasıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Kısa film yapımı ve senaryo yazımı üzerine düzenlenecek ücretsiz Sinema Atölyesi için başvuru süreci başladı. 18-30 yaş arası gençler, 25 Ekim 2026 tarihine kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’ne başvuruda bulunabilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi bünyesinde düzenlenecek atölye, sinemaya ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençlere yönelik eğitim fırsatı sunuyor. Çalışma, katılımcıların kısa film yapımı ve senaryo yazımı konularında temel bilgi edinmelerini hedefliyor.
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