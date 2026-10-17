Çankaya'da gençlere ücretsiz sinema atölyesi

4 milyon dolarlık vurgunun firari şüphesine estetik baskını!

Almanya'da yüzlerce kişiyi dolandırarak yaklaşık 4 milyon dolar suç geliri elde ettiği belirtilen şebeke lideri M.H.A., İstanbul'da yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin Türkiye'de de dolandırıcılık faaliyetleri için örgütlendiği belirlendi. İstanbul polisinin yürüttüğü çal... Daha Fazla Göster Almanya'da yüzlerce kişiyi dolandırarak yaklaşık 4 milyon dolar suç geliri elde ettiği belirtilen şebeke lideri M.H.A., İstanbul'da yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin Türkiye'de de dolandırıcılık faaliyetleri için örgütlendiği belirlendi. İstanbul polisinin yürüttüğü çalışmada, sahte kimlikle estetik ameliyat olmaya hazırlanan M.H.A. ile bağlantılı 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Maltepe'de çağrı merkezine dönüştürülen evlere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve cep telefonu ele geçirildi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi… Daha Az Göster