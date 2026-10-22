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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cezaevinden firar etti, Avrupa'ya kaçtı! 12 yıldır aranan kırmızı bültenli hükümlü İstanbul'da yakalandı

        Cezaevinden firar etti, Avrupa'ya kaçtı! 12 yıldır aranan kırmızı bültenli hükümlü İstanbul'da yakalandı

        İstanbul'da çocukların cinsel istismarı suçlarından aranan ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer G.'nin 12 yıllık firarı sona erdi. 2014 yılında Kırklareli Açık Cezaevi'nden firar eden Ömer G.'nin, 2017 yılında yeniden bir çocuğun cinsel istismarı suçuna karıştığı, yakalandığında ise başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Yasa dışı yollarla önce Yunanistan'a, ardından Almanya'ya kaçan ve burada yaptığı iltica başvurusu reddedilen Ömer G., yıllar sonra Türkiye'ye döndü. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı

        Giriş: 22 Ekim 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        Kırmızı bültenli hükümlü İstanbul'da yakalandı

        İstanbul'da 2007-2017 yılları arasında meydana gelen iki ayrı çocuğun cinsel istismarı olayıyla bağlantılı suç kayıtları bulunan Ömer G., 2011 yılında Silivri Cezaevi'ne girdi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 2014 yılında Kırklareli Açık Cezaevi'ne sevk edilen Ömer G., aynı yıl cezaevinden firar etti. Hakkında 20 Ağustos 2014 tarihinden itibaren aranma kaydı oluşturulan Ömer G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        2017 YILINDA YENİDEN YAKALANDI

        Cezaevinden firar ettikten sonra izini kaybettiren Ömer G., 2017 yılında Küçükçekmece'de bir çocuğun cinsel istismarı suçuna karıştı. Bu olayla ilgili yakalanan Ömer G., yakalandığı sırada başkasına ait kimlik bilgilerini kullandı. Daha sonra serbest kalan Ömer G., yurt dışına kaçtı.

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        YUNANİSTAN ÜZERİNDEN ALMANYA'YA GEÇTİ

        Polis tarafından elde edilen bilgilere göre Ömer G., 2017 yılında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçti. Buradan Avrupa'daki yolculuğunu sürdüren hükümlü, 2019 yılında Almanya'ya ulaştı. Almanya'da iltica başvurusunda bulunan Ömer G.'nin başvurusu reddedildi. Ömer G.'nin bu ülkede kaldığı mülteci kampından da kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

        2023 YILINDA TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ

        Elde edilen bilgilere göre Almanya'daki iltica başvurusunun reddedilmesinin ardından Ömer G. yeniden Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer G., 2023 yılında Yunanistan üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptı ve firari olarak yaşamını sürdürdü.

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        İNTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORDU

        Yapılan çalışmalarda Ömer G.'nin, iki farklı çocuğun cinsel istismarı, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma ve hükümlünün firarı suçlarından toplam 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ömer G. hakkında ayrıca İnterpol tarafından cinsel suçlar kapsamında, 208 suç koduyla kırmızı bülten çıkarıldığı ortaya çıktı.

        12 YILLIK FİRAR BÜYÜKÇEKMECE'DE SONA ERDİ

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Ömer G.'nin izine ulaştı. Polis ekipleri, firari hükümlünün Büyükçekmece'de bulunduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından dün düzenlenen operasyonla Ömer G. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Ömer G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kırmızı bültenle aranan ve 12 yıldır firari olan hükümlü, adli makamlara sevk edildi.

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