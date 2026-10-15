CHP Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Gürsel Tekin'in görevlendirildiğini duyurdu

CHP Basın Danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürsel Tekin'in yeni görevini duyurdu. Sönmez, Tekin'in Kemal Kılıçdaroğlu tarafından "Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör" olarak görevlendirildiğini bildirdi.

ATAKAN SÖNMEZ'DEN GÜRSEL TEKİN AÇIKLAMASI

Atakan Sönmez, paylaşımında Gürsel Tekin'in İstanbul'da yaklaşık bir yıl boyunca yürüttüğü çalışmalara da değindi.

Sönmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Gürsel Tekin, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 'Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör' olarak görevlendirilmiştir. Gürsel Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte İstanbul'da yaklaşık bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisine yönelik saldırılar karşısında verdiği mücadele için teşekkür eder ve yeni görevinde başarılar dilerim."