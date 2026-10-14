CHP, YENİ Parti'yi destekleyecek

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantıları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK ve PM gündemine ilişkin açıklama yaptı. Ekonomik verileri değerlendiren Sarı, "Takibe düşme oranlarına baktığımız zaman tarihsel veri setinin en üst noktasına ulaşmış durumdayız. En son 2016'da bu yüksek noktaya gelmiştik. 2016'dan bugüne kadar geçen 10 yıl boyunca yaşadığımız finansal krizlere, pandemiye ve iktisadi resesyona rağmen takibe düşme oranı hiçbir zaman bu kadar yüksek olmamıştı. İhtiyaç kredilerinde takip oranı yüzde 6,75 ile tarihsel zirvesine ulaşmıştır. Vatandaş ihtiyaçlarını gidermek üzere kredi alıyor ama geri ödeyemiyor. Kredi kartlarında da durum farklı değil; vatandaş minimum ödemeleri bile yapamaz hale geldi ve oran yüzde 5,7 ile son zamanların en üst seviyesine çıktı. İlk 8 ayda karşılıksız çek miktarında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 54'lük, yıllık bazda ise yüzde 46'lık bir artış söz konusudur. Bu durum yüksek tutarlı çeklerde karşılıksız kalma oranının daha fazla olduğunu, yani sadece KOBİ'lerin değil, büyük işletmelerin de ciddi bir likidite krizi yaşadığını göstermektedir" dedi.

REKLAM

‘MESELE BATAKLIĞI KURUTMAKTIR’

Fon soruşturmasına bağlı tasfiye süreci hakkında konuşan Sarı, "Fonlarda bir tasfiye sürecinin başladığı anlaşılıyor. Önce 1 milyon 600 bin liralık ödemeler gündeme geldi, son toplantıda da yaklaşık 40 milyar liranın kısa vadede ödenmesi konuşuldu. Bizim bu süreçte iki temel hassasiyetimiz vardır. Birincisi, bu fonların tasfiyesinde asla kamu kaynağı ve vatandaşın vergileri kullanılmamalıdır. İkincisi, yargılamaların basit suçlar kapsamından çıkarılarak organize suç çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Mesele 3-5 kişinin mal varlığına el koymak değil, bataklığı kurutmaktır" diye konuştu.

REKLAM

‘OPERASYONLARIN AMACI GÜNDEM DEĞİŞTİRMEKTİR’

Yerel yönetimlere yönelik operasyonlara ilişkin konuşan Sarı, "Son 10 günde Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Eyüpsultan, Ataşehir, İzmir Bayraklı, İzmir Çeşme, Mersin Silifke, Ankara Etimesgut ve Ardahan Damal olmak üzere 10 belediyeye operasyon yapılmıştır. Bu operasyonların tamamının CHP'li veya CHP seçmeninin oy verdiği belediyelere yapılması manidardır. Suç işleyen elbette yargılanmalıdır ancak ihale ve hesap usulsüzlüğü iddialarının sadece muhalefet belediyelerinde yaşandığını ileri sürmek inandırıcı değildir. Bu operasyon yoğunluğunun temel motivasyonu, son 25 yılın en büyük yolsuzluğu olan fon yolsuzluğu tartışmalarını gölgelemek ve gündemi değiştirmektir. Mersin'de birbiriyle ilgisi olmayan üç belediye dosyası için aynı anda operasyon yapılması bunun göstergesidir. Siyasi bağlantısı olan kişilere dokunulmazken belediye başkanlarının tutuklanması, tutuklamanın bir ceza olarak kullanıldığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

REKLAM

‘TBB SEÇİMİNDE UZLAŞIYI TERCİH EDİYORUZ’

Sarı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkan vekili seçiminin yarın yapılacağını belirterek, 860 civarındaki delegenin 370'inin Cumhur İttifakı, 437 delegenin muhalefette olduğunu hatırlattı. Sarı, "Esasında muhalefetin gücü Cumhur İttifakının gücünden en az 50 daha fazla. Yeni Parti ile konuştuk, adayımız uygun görülmedi. Biz onlara 'siz kimi istiyorsunuz, sizin değerlendirmeniz nedir' diye sorduk. Onlar bize aday önerdi, kabul ettik onların önerdiği adayı. Ancak bütün bu çabalarımıza rağmen, iş birliği önerilerimize rağmen, maalesef Yeni Parti’deki arkadaşlarımız klasik söylemleriyle ‘Biz butlan ile yan yana gelmeyiz, iş birliği yapmayız’ söylemiyle ortaklaştığımız ve kendilerinin önerdiği adayı, bizim de kabul ettiğimiz adayı kabul etmeyerek, kendileri ayrı, bağımsız bir aday çıkarmayı tercih ettiler. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ki CHP saflarından seçilmiş bir belediye başkanıydı, Yeni Parti’ye geçti. Bu hanımefendiyi Yeni Parti’nin TBB adayı olarak önerdiler. En fazla üye CHP’de olmasına rağmen, iş birliği önerilerimiz reddedilmiş olmasına rağmen, biz burası AKP’ye geçmesin diye aday çıkarmamaya karar verdik. Biz Sayın Ayşe Ünlüce’yi TBB seçiminde CHP olarak desteklemeye karar verdik. Bu fedakarlığı yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

REKLAM

‘ALGI OPERASYONUDUR'

Sarı, Halk TV'ye kayyım atanması ile ilgili de "Halk TV’nin sahiplerine yönelik operasyon ve yönetime kayyım atanması süreci yakından takip edilmektedir. Bu operasyonun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilişkilendirilmeye çalışılması mantıksız bir algı operasyonudur. Şahısların yargılanması ayrı, basın kuruluşlarının kayyım kararlarıyla işlevsizleştirilmesi ve çalışanların mağdur edilmesi ayrı değerlendirilmelidir. Halk TV’nin CHP yönetimini eleştiren yayınlarına rağmen, partimiz basın ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edecektir" dedi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.