CHP’de 3 isim disipline sevk edildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı.

Sarı, “Yarın Merkez Bankası'nın bir faiz kararı var. Öyle anlaşılıyor ki, enflasyon politikaları bakımından ve para politikası bakımından Merkez Bankası faizi 1 puan kadar düşürecek. Piyasadaki genel beklenti de bu. Ancak bu kararın ne kadar sağlıklı olduğuna ilişkin ciddi tartışmalar var. Yurt içi talebinin artacağını beklerken, biliyorsunuz önümüzdeki dönem bir seçim dönemi ve büyüme hedeflerine de baktığımızda, bütçeyle ilgili değerlendirmelere de baktığımızda Türkiye'de yurt içi talebinin artacağı bir dönem olacak. Çok ciddi politik risklerimiz var; bildiğiniz üzere bu da petrol fiyatlarını etkiliyor. Yine aynı şekilde, dünyada küresel faiz oranlarının yükselişe geçtiği bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla küresel ölçekte de faiz artışının olduğu bir konjonktürün içine girmiş durumdayız. Aynı zamanda piyasadaki enflasyon beklentilerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Her ne kadar Merkez Bankası katılımcı anketinde önümüzdeki 12 ay ya da yıl sonu 2027 sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 23'lerde, yüzde 24'lerde olduğunu görüyorsak da, 21 hedefinin çok üzerindeyiz” diye konuştu.

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Sarı, parti içi disiplin süreçlerine ilişkin de "İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis grubunda Cumhuriyet Halk Partili gibi görünen, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan, ancak Cumhuriyet Halk Partisi'yle siyasal aidiyeti tam olarak örtüşmeyen, başka siyasal partilere daha çok kendilerini ait hisseden belediye meclis üyelerimiz vardı. Bu çerçevede 2 tane büyükşehir belediye meclis üyesini bugün tedbirli biçimde kesin çıkarmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımızdan birisi İBB Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı, diğeri ise yine grup sözcümüz Melendiz Dalyan İzgi. Yine bir belediye başkanımız parti faaliyetlerine katılmak yerine başka siyasal partinin faaliyetlerine katılarak kendilerini daha çok orada hissettiklerini bize gösterdiler. Biz de yine bugün böyle bir değerlendirme yaparak Tarsus Belediye Başkanımız Ali Boltaç'ı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz" dedi.

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarı, seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili, "Biz bildiğiniz üzere 2028 yılında gerçekleşecek bir seçimi bir erken seçim olarak kabul etmediğimizi söylemiştik" dedi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.