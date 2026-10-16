CİMER başvurusu ile ele geçti: 7 ton

Konya'da CİMER başvurusu ile ele geçirildi: 7 ton
Konya'nın Karatay ilçesinde CİMER başvurusu üzerine yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş ve uygun olmayan koşullarda muhafaza edilen 7 ton tavuk etine el konuldu
Giriş: 16 Ekim 2026 - 14:20 Güncelleme:
Konya'nın Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, CİMER başvurusu üzerine bir işletmede denetim yaptı.
Kontrollerde, son tüketim tarihleri geçmiş ve muhafaza koşulları bozulmuş 7 ton tavuk eti tespit edildi.
İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken el konulan tavuk ürünleri imha edildi.
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