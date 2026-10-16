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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da CİMER başvurusu ile ele geçirildi: 7 ton

        Konya'da CİMER başvurusu ile ele geçirildi: 7 ton

        Konya'nın Karatay ilçesinde CİMER başvurusu üzerine yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş ve uygun olmayan koşullarda muhafaza edilen 7 ton tavuk etine el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        CİMER başvurusu ile ele geçti: 7 ton
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        Konya'nın Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, CİMER başvurusu üzerine bir işletmede denetim yaptı.

        Kontrollerde, son tüketim tarihleri geçmiş ve muhafaza koşulları bozulmuş 7 ton tavuk eti tespit edildi.

        İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken el konulan tavuk ürünleri imha edildi.

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