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        Haberler Gündem Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay tutuklandı

        Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay tutuklandı

        Çukurova Belediyesi'ne yönelik "ihale ve doğrudan teminlerde yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Emrah Kozay tutuklandı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 01:06 Güncelleme:
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        Çukurova Belediye Başkanı Kozay tutuklandı

        Edinilen bilgiye göre, Çukurova Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, eski Belediye Başkanı Soner Çetin, mevcut Başkan Yardımcıları Uğur Can Doğan ve Bahadır Özdemir ile Kozay’ın teyzesi Sıdıka Şire’nin tutuklanmasına karar verildi.

        İmar AŞ Genel Müdürü Erdal Biber hakkında ise "ev hapsi" tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

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