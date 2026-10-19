Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’i andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının 23'üncü yılında yayımladığı mesajla andı
Giriş: 19 Ekim 2026 - 20:15 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Bosna-Hersek’in İlk Cumhurbaşkanı, Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç’i ebedî âleme irtihalinin 23’üncü yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin" ifadesini kullandı.
*Haberin görselleri İHA ve ANKA tarafından servis edilmiştir.
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