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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’i andı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’i andı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının 23'üncü yılında yayımladığı mesajla andı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 20:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Aliya İzzetbegoviç'i andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Bosna-Hersek’in İlk Cumhurbaşkanı, Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç’i ebedî âleme irtihalinin 23’üncü yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin" ifadesini kullandı.

        *Haberin görselleri İHA ve ANKA tarafından servis edilmiştir.

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        #Aliya İzzetbegoviç
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