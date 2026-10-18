Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 5. yılında Özdemir Bayraktar'ı andı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 5. yılında Özdemir Bayraktar'ı andı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5. yılında yad etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 16:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Özdemir Bayraktar'ı andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5. yılında yad etti.

        Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine ömrünü vakfeden, Milli Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ebedi aleme irtihalinin 5'inci yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uladağ yılın ilk karı yağdı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı görüldü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte zirveye yakın bölgelerde etkili olan yağış, yüksek kesimleri beyaza bürüdü

        #haberler
        #özdemir bayraktar
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        İronik bir polemik
        İronik bir polemik
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"