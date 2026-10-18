Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 5. yılında Özdemir Bayraktar'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5. yılında yad etti
Giriş: 18 Ekim 2026 - 16:36 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5. yılında yad etti.
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine ömrünü vakfeden, Milli Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ebedi aleme irtihalinin 5'inci yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.
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