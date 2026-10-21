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        Haberler Gündem 3. Sayfa Daha 17 yaşında... Korkutan bekleyiş

        Daha 17 yaşında... Korkutan bekleyiş

        Antalya Kepez'de, babası ile birlikte staj için gittiği kurum otoparkında, "Biraz vakit geçireceğim" dedikten sonra araçtan çıkarak kayıplara karışan 17 yaşındaki Hatice Ennur Ateş'ten 3 gündür haber alınamıyor. Kızına seslenen acılı baba, "Kızım çok özledik, dön gel" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 15:21 Güncelleme:
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        Daha 17 yaşında... Korkutan bekleyiş

        Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Serhat Çölkesen Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hatice Ennur Ateş'ten 3 gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki kız, pazartesi günü sabah erken saatlerde babası ile birlikte staj yaptığı devlet kurumuna geldi.

        BABASI ARAÇTA KIZINI BULAMADI

        İHA'daki habere göre saatin erken olması ve mesai başlangıcına yaklaşık 1 saat olması nedeniyle kız çocuğu babasına araç içerisinde oturacağını söyledi. Mesainin başlamasına yakın araca geri dönen baba kızını bulamadı. Diğer çalışanlara kızını görüp görmediklerini soran baba, kızının kurum dışarısına çıktığını öğrendi.

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        KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        Saatler geçmesine rağmen kızının geri dönmemesi üzerine baba Süleyman Ateş, polis merkezine ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

        SOKAK SOKAK KIZINI ARIYOR

        Kızının son alarak staj yaptığı kuruma yakın bir noktada bulunan marketten su alırken güvenlik kamerasına takıldığını öğrenen baba, sokak sokak kızını aramaya başladı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara gelen ve kızının görüldüğün belirtilen yorumlardan her yerde kızını araya acılı baba çocuğunun bir an önce evine dönmesini istedi.

        "TELEFONU KAPALI ULAŞAMIYORUZ"

        3 gündür kızının cep telefonunun kapalı olduğunu ve kendisinden haber alamadıklarını söyleyen baba Süleyman Ateş, "Pazartesi sabah 07.20'de staj gördüğü kurumdan kendisi arabadan çıkıyor. Benimde çalıştığım kurumun muhasebe bölümünde staj görüyordu. İşe birlikte gidip geliyorduk. Herhangi bir ailevi sıkıntımız, kavgamız yoktu. ‘Baba ben biraz oturup sonra gideceğim' demişti. Sonra da çıkıp gitmiş. Sadece bir marketten su alırken görüntüsü var. Telefonu kapalı, kendisine ulaşamıyoruz" dedi.

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        "KIZIM PERİŞANIZ DÖN GEL"

        Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduklarını ve ekiplerin kayıp kızı bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten baba Süleyman Ateş, "Kızım, annen ve ben perişanız. Lütfen geri gel. Bizim sana kötü bir sözümüz olmadı. Çok özledik, dön gel kızım. Ne olursa olsun gel" diyerek kızına seslendi.

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