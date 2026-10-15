Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, 'rüşvet alma' suçu kapsamında tutuklanan Ardahan'nın Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt'un, görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı
Giriş: 15 Ekim 2026 - 20:49 Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ardahan ili Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, Hakkında ‘Rüşvet Alma’ suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13.10.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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