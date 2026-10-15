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        Haberler Gündem Güncel Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, görevden uzaklaştırıldı

        Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, görevden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı, 'rüşvet alma' suçu kapsamında tutuklanan Ardahan'nın Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt'un, görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 20:49 Güncelleme:
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        Damal Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ardahan ili Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, Hakkında ‘Rüşvet Alma’ suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13.10.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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