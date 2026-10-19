Denizde facia! Teknenin makarası koptu!

Bir Dünya Lezzet - 18 Ekim 2026 (Bir Dünya Lezzet Berlin'de)

Bir Dünya Lezzet bu hafta Almanya'nın kalbindeki zengin ve çok kültürlü şehri Berlin'de. Sahrap Soysal, Berlin'de sizler için rengarenk bir yolculuğa çıkıyor. Tarihi dokusu, eşsiz şehir kültürüyle lezzet yolculuğuna bir yenisini daha ekliyor.