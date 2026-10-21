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        Haberler Gündem Teyit DMM, Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Anlaşması'na yönelik iddiaları yalanladı

        DMM, Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Anlaşması'na yönelik iddiaları yalanladı

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması üzerinden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırdığı yönünde ortaya atılan iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 18:18 Güncelleme:
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        DMM'den Doğu Akdeniz iddialarına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı hedef alan ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırdığını öne süren iddialara ilişkin açıklama yaptı.

        DMM, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik açık bir dezenformasyon içerdiğini belirtti.

        "ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ"

        Açıklamada, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın iki egemen devletin meşru haklarını korumak amacıyla imzalandığı vurgulandı. Anlaşmanın taraf ülkelerin onay süreçlerinden geçerek uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkelerine tamamen uygun şekilde yürürlüğe girdiği ifade edildi.

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        "TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE BARIŞTAN VE İSTİKRARDAN YANA"

        DMM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "Doğu Akdeniz'i çatışma alanı haline getirmeye çalışan ve taraf olmadığı deniz yetki alanlarında hukuksuz tasarruflarda bulunan odakların Türkiye'yi hedef alması, kendi ihlallerini örtbas etme çabasıdır. Türkiye, her zaman ve her yerde olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de barıştan, istikrardan ve hakkaniyetten yana olmaya devam etmektedir. Bölgede her türlü hukuku ve normu ayaklar altına alanların, egemen devletlerin meşru anlaşmalarını hedef alan asılsız iddialarına itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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        #DDM
        #Doğu Akdeniz
        #haberler
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