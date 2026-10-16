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        Haberler Gündem Politika DMM’den ‘bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı’ iddialarına açıklama

        DMM’den ‘bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı’ iddialarına açıklama

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 14:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        DMM'den bedelli askerlik açıklaması

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, ‘bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı’ iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

        DMM’nin sosyal medya hesabından, yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, ‘bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı’ yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

        Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama esasları aynen devam etmektedir. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmamaktadır.

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        Kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve sadece ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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        #DMM
        #bedelli
        #askerlik
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