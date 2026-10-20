Doğa Koleji eğitimde 25 yıllık başarı yolculuğunu kutluyor

Doğa Koleji, Türkiye’nin dört bir yanında sürdürdüğü eğitim yolculuğunda 25. yılını kutluyor. Çeyrek asır boyunca on binlerce öğrencinin hayatına dokunan Doğa Koleji, akademik mükemmeliyeti, çok yönlü gelişimi ve çağın gerektirdiği yetkinlikleri merkeze alan eğitim anlayışını sürdürüyor.

Değişen dünyanın ihtiyaçlarını yakından takip eden Doğa Koleji, öğrencilerini sorgulayan, üreten, iletişim kurabilen, sorumluluk alan ve potansiyelini ortaya koyabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen eğitim yaklaşımıyla çalışmalarına devam ediyor.

25 YILLIK YOLCULUKTA AKADEMİDEN SANATA, SPORDAN BİLİME BAŞARI

Doğa Koleji öğrencileri, eğitim yolculuğu boyunca akademik alanda önemli başarılara imza attı. Yüzlerce LGS birincisi yetiştiren kurumun öğrencileri YKS’de önemli dereceler elde ederken binlerce öğrenci dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerden kabul aldı.

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Başarılarını akademik alanla sınırlamayan Doğa Koleji öğrencileri; bilim, teknoloji, girişimcilik, sanat ve sporun farklı dallarında Türkiye’yi ve okullarını temsil etti. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde edilen Türkiye ve dünya şampiyonlukları; takım ve bireysel sporlardaki dereceler, dans ve müzik alanındaki başarılar ile bilim ve teknoloji projelerinde kazanılan ödüller, Doğa Kolejinin çok yönlü eğitim anlayışının sonuçları arasında yer aldı.

“25 YILLIK BİRİKİMİMİZİ GELECEĞİN EĞİTİMİNE TAŞIYORUZ”

Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç, kurumun 25. yılına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

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“25 yıl, bizim için yalnızca geride bıraktığımız bir zaman dilimi değil; on binlerce öğrencimizin hayatına dokunan büyük bir eğitim yolculuğunun, emeğin ve güvenin ifadesidir. Bugün geriye baktığımızda öğrencilerimizin Türkiye’de ve dünyada elde ettiği başarıların ötesinde, nesiller boyunca oluşmuş güçlü bir eğitim kültürü görüyoruz. Bizim için 25 yılın en büyük değeri de bu kültürün her yeni öğrenciyle büyümeye devam etmesidir.

Bu yolculuğun arkasında mesleğine gönül veren öğretmenlerimiz, çalışma arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, dünyanın dört bir yanında Doğalı olmanın değerini yaşatan mezunlarımız ve güvenleriyle bize güç katan velilerimiz var. Bugün ulaştığımız nokta, bu büyük ailenin ortak emeğinin eseridir.

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Köklü geçmişimizden aldığımız güçle bilgi birikimimizi ve deneyimimizi geleceğin eğitim anlayışıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Yeni nesilleri değişen dünyanın ihtiyaçlarına hazırlamak, akademik açıdan güçlü, üretken, öz güvenli ve dünyaya açık bireyler yetiştirmek en büyük sorumluluğumuz. 25 yıldır Türkiye’nin Doğa’sı olmanın gururuyla geleceğe aynı inanç ve kararlılıkla ilerliyoruz.”

KÖKLÜ GEÇMİŞTEN GELECEĞİN EĞİTİMİNE

Akademik eğitimden yabancı dile, bilim ve teknolojiden kültür, sanat ve spora uzanan bütünsel eğitim yaklaşımını sürdüren Doğa Koleji, geçmişinden aldığı güç ve eğitim deneyimiyle öğrencilerinin potansiyellerini geleceğin yetkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.