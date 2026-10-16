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        Haberler Gündem Politika Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor

        Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor

        Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için Üsküdar Belediyesi önünde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 13:32 Güncelleme:
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        Dündar Ziya Gültekin için tören

        Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için belediye binası önünde program düzenlendi.

        Gültekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, zabıta ekiplerince cenaze aracından alınarak Üsküdar Belediyesinin önüne getirildi.

        Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 20 yılı aşkın süredir dostu olan Gültekin'in çok iyi bir eş, baba, insan ve Müslüman olduğunu söyledi.

        Gültekin'in çok kısa sürede Üsküdarlıların kalbine girdiğine, onların dertleriyle dertlendiğine ve gece gündüz mücadele ettiğine şahit olduğunu belirten Özdemir, hatırasına hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade etti.

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        Konuşmaların ardından ailesi, dostları, mesai arkadaşları ve Üsküdarlıların katılımıyla helallik alındı, dua edildi.

        Daha sonra Gültekin'in naaşı tekbirlerle cenaze aracına götürüldü.

        Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Üsküdar'a duyduğu sevgi, hemşehrilerimizle kurduğu samimi bağ ve kısa sürede bıraktığı güzel izlerle daima hatırlayacağız. Üsküdar'a olan sevdası ve geride bıraktığı hatıralar, onu tanıyanların hafızasında yaşamaya devam edecek. Dündar Başkanımızı özlemle ve rahmetle anacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verildi.

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