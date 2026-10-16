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        Haberler Gündem Güncel Düzce'de sağanak ve şiddetli rüzgar 3 tekneyi batırdı

        Düzce'de sağanak ve şiddetli rüzgar 3 tekneyi batırdı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 balıkçı teknesi battı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 14:47 Güncelleme:
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        Düzce'de limandaki 3 balıkçı teknesi battı
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        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Bölgede 2 gündür etkisini gösteren sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle liman içerisindeki 3 balıkçı teknesi battı.

        Limandaki balıkçı ağlarında da hasar oluştu.

        Balıkçılar, dalgıçlar ve vinç yardımıyla teknelerini kurtarma çalışması yaptı.

        Elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdı.

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        #Düzce Haberleri
        #karadeniz
        #Akçakoca
        #balıkçı teknesi
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