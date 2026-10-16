Düzce'de limandaki 3 balıkçı teknesi battı

Düzce'de sağanak ve şiddetli rüzgar 3 tekneyi batırdı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 balıkçı teknesi battı
Giriş: 16 Ekim 2026 - 14:47 Güncelleme:
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Bölgede 2 gündür etkisini gösteren sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle liman içerisindeki 3 balıkçı teknesi battı.
Limandaki balıkçı ağlarında da hasar oluştu.
Balıkçılar, dalgıçlar ve vinç yardımıyla teknelerini kurtarma çalışması yaptı.
Elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ