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        Haberler Gündem Politika Emir Sarıgül teslim oldu

        Emir Sarıgül teslim oldu

        YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül hakkında verilen yakalama kararına ilişkin "Oğlum Emir Sarıgül, avukatının yurtdışından gelmesinin ardından avukatıyla birlikte emniyete gitmiştir" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 00:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Emir Sarıgül teslim oldu

        YENİ Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül’ün yürütülen soruşturma kapsamında avukatıyla birlikte emniyete gittiğini açıkladı. Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "16 Ekim 2026 tarihinde başlayan soruşturmayla ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına şu hususları belirtmek istiyorum: Kamu gücünü kamu görevlisi kullanır. Mustafa Sarıgül, bir kamu görevlisi değil seçilmiş bir milletvekilidir. Muhalefet milletvekilidir. Kullandığı veya kullanacağı bir kamu gücü yoktur. Soruşturmanın açılmasına neden olan şahıslarla yapılan görüşmelerin neden olduğu bir kamu zararı yoktur. Şahıslara kamu ihalesi, arazisi, kredisi v.b. verilmemiştir. Böyle bir vaatte bulunulmamıştır. Olayda zarar gören tek taraf ben ve ailemdir. Soruşturmanın açılmasına neden olan şahıslarla, 'Türkiye’ye yatırım getirebilir miyiz' düşüncesiyle görüşülmüştür. Şahısların yatırım projelerinin uydurma ve dolandırmaya yönelik olduğunun -geç de olsa- anlaşılması üzerine de temas kesilmiştir.

        Soruşturmanın açılmasına neden olan şahısların ortaya koyduğu belgeler, sözleşmeler, banka dekontları, noter tasdikleri sahtedir, üretilmiştir. Bununla ilgili tüm bilgi ve belgeleri avukatlarımız soruşturma makamlarıyla paylaşacaktır. Şahıslar doğrudan ve dolaylı olarak yaptıkları şantajlardan sonuç alamayınca bu şantajlarını kamuoyu baskısıyla güçlendirmek için gazeteci Murat Ağırel’le temasa geçmişlerdir. Sayın Ağırel’in kendisine ulaşan iddia ve belgeleri incelemek, doğrulamak, tarafları dinlemek istemesi ve kuşkuyla yaklaşması üzerine aile fertleri ve gazeteci Murat Ağırel hakkında Mali Suçlarla Mücadele birimine şikâyette bulunmuşlardır. Bu soruşturma sırasında bazı haber sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının bir peşin hükmü ya da yalan haberi internette dolaşıma yayınladıkları sonra yüzlerce haber sitesinin aynı başlık ve içerikle bunları paylaştıkları tespit edilmiştir.

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        Bu gerçek dışı haber ya da bilgileri teyit etmeden kullanmayan haber siteleri, gazeteler ve televizyon kanallarına teşekkür ediyorum. Yaşamı boyunca tek bir kişi veya kuruma çamur atmamış, siyasi ve sosyal nezaketten ayrılmamış bir kişi olarak, kamuoyunun sağduyusuna sesleniyorum: Adalet mülkün temelidir. Soyadından dolayı kimseye ayrımcılık da haksızlık da yapılmamalıdır. Bilinen bir soyadına sahip diye kimse peşinen suçlanmamalıdır. Suçun ne olduğuna, kimin tarafından işlendiğine ve cezasının ne olduğuna mahkemeler karar verir. Bu karar kesinleşinceye kadar herkes masumdur. İnsanların şeref, haysiyet ve itibarına saygı göstermek hem ahlaki bir zorunluluktur. Hem de hukuki bir sorumluluktur. Hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı herkese lazımdır. Bu ilke ve hakları korumak herkesin faydasınadır. Oğlum Emir Sarıgül, avukatının yurtdışından gelmesinin ardından avukatıyla birlikte emniyete gitmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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