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        Erzincan-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        Erzincan-Erzurum kara yolu sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, heyelan ve yoğun su akışı nedeniyle yolun her iki yönden de tedbiren trafiğe kapatıldığını belirterek, "Herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmuyor. Yağışın devam etmesi nedeniyle dağdan sürekli malzeme akışı yaşanıyor. Ekiplerimiz malzeme girişini temizleyip suyun köprünün altından tahliyesini sağlamak için çalışıyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 18:45 Güncelleme:
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        Erzincan-Erzurum kara yolunda heyelan

        Erzincan'da son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde heyelan meydana geldi. Üzümlü ve Kargın arasında kalan bölgede su, kaya parçaları ve toprak birikintileri yola sürüklendi, yol çift yönlü ulaşıma kapandı.

        Bölgeye Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoldaki çalışması sürüyor.

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkili olan yoğun yağışın Erzincan'da da hayatı olumsuz etkilediğini söyledi. Heyelan ve yoğun su akışı nedeniyle yolun her iki yönden de tedbiren trafiğe kapatıldığını belirten Aydoğdu, şöyle devam etti:

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        "Erzurum Valimiz ile de koordine halindeyiz. Erzurum'dan Erzincan istikametine gelen araçları Aşkale ilçesinde, Erzincan'dan giden araçları ise Ekşisu mevkisinde durduruyoruz. Buradaki temel amacımız, vatandaşlarımızın yolda mahsur kalmalarını önlemek, beklemelerini yol boyunda değil, daha güvenli alanlarda geçirmelerini sağlamaktır. Olay yerinde DSİ, Karayolları, Erzincan Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz canla başla çalışıyor."

        Çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Vali Aydoğdu, şunları kaydetti: "Herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmuyor. Yağışın devam etmesi nedeniyle dağdan sürekli malzeme akışı yaşanıyor. Ekiplerimiz malzeme girişini temizleyip suyun köprünün altından tahliyesini sağlamak için çalışıyor. Belirli bir aşamaya gelindi ancak sahada görev yapan personelimizin can güvenliği de bizler için çok önemli. İnşallah bir iki saat içerisinde yolu yeniden ulaşıma açmayı hedefliyoruz. DSİ ve Karayolları Genel Müdürlerimizle de görüştük, Erzurum Bölge Müdürlüklerinden de iş makinesi ve araç takviyesi yapıldı, ekiplerimiz güçlendirildi."

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        Aydoğdu, Valilik bünyesindeki Kriz Merkezi'nde ise Vali Yardımcısı ve birim amirlerinin süreci yakından takip ettiğini belirterek, Türk Kızılay ve belediye ekiplerinin de bekleyen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgeye sevk edildiğini aktardı.

        Sürücülere resmi duyuruları takip etmeleri çağrısında bulunan Aydoğdu, "Yol tek yönlü ya da çift yönlü ulaşıma açıldığı anda resmi kanallarımızdan ve basın mensuplarımız aracılığıyla kamuoyunu bilgilendireceğiz. Sürücülerimizin ekiplerimizin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmelerini rica ediyoruz" dedi.

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        #erzincan haberleri
        #erzurum haberleri
        #Heyelan
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