Erzincan-Erzurum karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Bölgede etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ile Kargın beldeleri arasında kalan Sansa Deresi kesiminde yola kaya, toprak ve su birikintileri sürüklendi.

Heyelan nedeniyle tedbiren çift yönlü olarak trafiğe kapatılan güzergahta, Karayolları, DSİ, AFAD, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince yoğun çalışma başlatıldı.

İş makineleri ve araç takviyesiyle güçlendirilen ekipler, menfez ve köprü altlarındaki su tahliyesini sağlayarak yoldaki moloz ve toprak birikintilerini temizledi.

AA'nın haberine göre, ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar neticesinde güvenliğin sağlanmasının ardından güzergah çift yönlü olarak yeniden araç trafiğine açıldı.

REKLAM

Yolun açılmasıyla Aşkale ve Ekşisu mevkilerinde tedbiren bekletilen araçların geçişine de kontrollü şekilde izin verildi.