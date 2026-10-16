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        Haberler Gündem Güncel Erzincan-Erzurum karayolu yeniden ulaşıma açıldı

        Erzincan-Erzurum karayolu yeniden ulaşıma açıldı

        Erzincan'da sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Erzurum karayolu, Sansa Deresi mevkisinde ekiplerin yürüttüğü temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 01:40 Güncelleme:
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        Erzincan-Erzurum karayolu yeniden ulaşıma açıldı

        Bölgede etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ile Kargın beldeleri arasında kalan Sansa Deresi kesiminde yola kaya, toprak ve su birikintileri sürüklendi.

        Heyelan nedeniyle tedbiren çift yönlü olarak trafiğe kapatılan güzergahta, Karayolları, DSİ, AFAD, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince yoğun çalışma başlatıldı.

        İş makineleri ve araç takviyesiyle güçlendirilen ekipler, menfez ve köprü altlarındaki su tahliyesini sağlayarak yoldaki moloz ve toprak birikintilerini temizledi.

        AA'nın haberine göre, ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar neticesinde güvenliğin sağlanmasının ardından güzergah çift yönlü olarak yeniden araç trafiğine açıldı.

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        Yolun açılmasıyla Aşkale ve Ekşisu mevkilerinde tedbiren bekletilen araçların geçişine de kontrollü şekilde izin verildi.

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        #Erzurum
        #Erzincan
        #haberler
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