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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de komşusunun evinde fenalaşan kadın öldü

        Eskişehir'de komşusunun evinde fenalaşan kadın öldü

        Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki kadın komşusunun evinde fenalaşarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 06:58 Güncelleme:
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        Komşusunun evinde fenalaşan kadın öldü

        Tepeaşı ilçesi, Yadigar Yılmaz, Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak'taki komşusunun evinde bulunduğu esnada fenalaşarak yere yığıldı.

        Ev sahibi 56 yaşındaki İ.G'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

        AA'nın haberine göre velediye tabibi, Yılmaz'ın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, ev sahibi İ.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Yılmaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla yapılacak otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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