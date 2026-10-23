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        Haberler Gündem Güncel Eyüpsultan'da 5 katlı bina tahliye edildi

        Eyüpsultan'da 5 katlı bina tahliye edildi

        İstanbul Eyüpsultan'da kolonlarından ses geldiği belirtilen 5 katlı bina, ekipler tarafından tahliye edilmesinin ardından mühürlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 01:18 Güncelleme:
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        Eyüpsultan'da 5 katlı bina tahliye edildi

        Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan ilçesi Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın kolonlarından ses geldiğini fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        TAHLİYE EDİLİP MÜHÜRLENDİ

        DHA'nın haberine göre ekipler, çevrede önlem alıp binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti. Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen binada, sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

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