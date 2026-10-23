Eyüpsultan'da 5 katlı bina tahliye edildi

Sarıkamış'ta yiyecek aramak için yerleşim alanına inen yaklaşık 7 ayı, aynı anda mahalle sokaklarına girdi. Çöp konteynerlerini çekerek deviren ayılar, bir yandan yiyecek ararken diğer yandan sokakta hareketleriyle dikkat çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kars'ın Sar... Daha Fazla Göster

Sarıkamış'ta yiyecek aramak için yerleşim alanına inen yaklaşık 7 ayı, aynı anda mahalle sokaklarına girdi. Çöp konteynerlerini çekerek deviren ayılar, bir yandan yiyecek ararken diğer yandan sokakta hareketleriyle dikkat çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanlardan yerleşim yerlerine inen ayılar, mahalle sakinlerine hareketli anlar yaşattı. Yaklaşık 7 ayının aynı anda sokağa girmesi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Sokak boyunca ilerleyen ayılar, yiyecek bulabilmek için çöp konteynerlerine yöneldi. Konteynerleri çekiştirerek deviren ayılar, çöplerin arasında yiyecek aradı. Bazı ayıların sokakta birbirleriyle oyun oynadığı görüldü. Mahallede dolaşan ayıların rahat tavırları dikkat çekerken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yaklaşık 7 ayının aynı anda sokakta dolaştığı, çöp konteynerlerini devirdiği ve yiyecek aradığı anlar yer aldı.(İHA) Daha Az Göster