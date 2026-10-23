Eyüpsultan'da 5 katlı bina tahliye edildi
İstanbul Eyüpsultan'da kolonlarından ses geldiği belirtilen 5 katlı bina, ekipler tarafından tahliye edilmesinin ardından mühürlendi
Giriş: 23 Ekim 2026 - 01:18 Güncelleme:
Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan ilçesi Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın kolonlarından ses geldiğini fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
TAHLİYE EDİLİP MÜHÜRLENDİ
DHA'nın haberine göre ekipler, çevrede önlem alıp binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti. Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen binada, sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.
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