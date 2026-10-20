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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de otomobil akaryakıt pompasına çarptı: Faciadan dönüldü

        İzmir'de otomobil akaryakıt pompasına çarptı: Faciadan dönüldü

        İzmir'in Kınık ilçesinde akaryakıt istasyonunun pompasına çarpan otomobilde çıkan yangın paniğe neden olurken, olayda 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 15:26 Güncelleme:
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        Faciadan dönüldü! Akaryakıt pompasına çarptı

        Olay bugün saat 12.00 sıralarında Kınık ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bergama'dan Soma yönüne seyreden H.Ç. (31) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamzahocalı mevkiinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.

        Pompaya çarpan otomobil kısa sürede alev aldı. Sürücü ile araçtaki 1 kişi hızla bölgeden uzaklaşırken, istasyon görevlileri muhtemel bir faciayı önlemek adına güvenlik tedbirleri aldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, akaryakıt istasyonunun diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

        Olayda otomobil kullanılamaz hale gelirken, akaryakıt istasyonunda hasar oluştu.

        Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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