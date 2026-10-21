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        Haberler Gündem Politika Dervişoğlu çağrı yapmıştı! Ahmet Eşref Fakıbaba: İstifa edeceğim

        Dervişoğlu çağrı yapmıştı! Ahmet Eşref Fakıbaba: İstifa edeceğim

        İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun "istifa çağrısı" üzerine, "İstifa etmeyi düşünüyorum" dedi.

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        Habertürk TV
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        Fakıbaba: İstifa edeceğim

        İ̇Yİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, "İstifa edeceğim, bugün istifa ederim" dedi.

        Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Fakıbaba, "Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yıkarlar. İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dememişimdir, ‘Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım" demişti.

        DERVİŞOĞLU'NDAN İSTİFA ÇAĞRISI

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamaları üzerine, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

        "'Ne mutlu Türk’üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum."

        FAKIBABA: İSTİFA EDECEĞİM

        Ahmet Eşref Fakıbaba da Dervişoğlu'nun çağrısının ardından, "İstifa etmeyi düşünüyorum. Öyle bir tepkiden sonra istifa etmemek bana yakışmaz. İstifa edeceğim, bugün istifa ederim" dedi.

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        #Ahmet Eşref Fakıbaba
        #İyi parti
        #Müsavat Dervişoğlu
        #son dakika
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