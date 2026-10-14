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        Haberler Gündem Güncel Fatih Belediyesi, 400 araçlık yeni otoparkı hizmete sundu

        Fatih Belediyesi, 400 araçlık yeni otoparkı hizmete sundu

        İstanbul'un Fatih Belediyesi, ilçede otopark kapasitesini artırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Silivrikapı Spor Köyü bünyesinde hayata geçirilen 400 araç kapasiteli yeni otopark hizmete sunuldu. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Bizim için her yeni otopark, yalnızca araçlara yer açmak değil; sokaklarımızı rahatlatmak, trafik düzenine katkı sağlamak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak demektir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 18:37 Güncelleme:
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        Fatih'e 400 araçlık yeni otopark

        Tarihî dokusu, yoğun yapılaşması ve sınırlı alan imkânları nedeniyle otopark ihtiyacının önem taşıdığı İstanbul'un Fatih ilçesinde, yeni yatırımlarla araç park kapasitesi artırılıyor.

        Fatih Belediyesi'nin ilçenin otopark ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla sürdürdüğü yatırımları kapsamında Silivrikapı Spor Köyü bünyesinde hayata geçirilen 400 araç kapasiteli yeni otopark hizmete sunuldu.

        Silivrikapı'daki yeni otoparkın, spor tesislerinden yararlanan vatandaşların yanı sıra bölgedeki park ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması ve çevre sokaklardaki araç yoğunluğunu azaltması hedefleniyor.

        Silivrikapı Spor Köyü Otoparkı ile birlikte ilçedeki belediye otoparklarının sayısı 33'e, toplam araç kapasitesi ise 2 bin 663'e ulaştı. Belediye, mevcut kapasiteyi daha da artırmak amacıyla Karagümrük ve Namık Sevik bölgelerinde yeni otopark projeleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

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        Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçenin tarihî kimliğini korurken vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak yatırımlara öncelik verdiklerini belirtti. Turan, "Fatih, tarihî dokusu ve yoğun yerleşimi nedeniyle yeni alan üretmenin oldukça güç olduğu bir ilçemiz. Ancak biz bütün imkânlarımızı değerlendirerek hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Silivrikapı Spor Köyümüzde hizmete sunduğumuz 400 araçlık yeni otoparkımız da bu anlayışımızın bir sonucu. Bizim için her yeni otopark, yalnızca araçlara yer açmak değil; sokaklarımızı rahatlatmak, trafik düzenine katkı sağlamak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak demektir" dedi.

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        Otopark yatırımlarının ilçenin farklı noktalarında devam edeceğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti: "Bugün Fatih’te 33 otoparkımızla 2 bin 663 araçlık kapasiteye ulaşmış durumdayız. Karagümrük ve Namık Sevik’te planladığımız yeni projelerle bu kapasiteyi daha da artıracağız. Tarihî mirasımızı korurken modern şehir yaşamının ihtiyaçlarına cevap veren, insanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğiz. Yeni otoparkımız Fatih’imize hayırlı olsun."

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        #Fatih Belediyesi
        #otopark
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